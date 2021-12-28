Архангельск, , 17:35 — REGNUM В Архангельской области в III квартале 2021 года бюджетные организации закупили 54,9 тонны региональной рыбной продукции, что составляет 43,9% от всех закупок. Для сравнения в III квартале 2020 года ими было закуплено 22,3 тонны рыбы, или 16,3% от всех закупок. Об этом ИА REGNUM заявила министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова.

Рыба в магазине Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По её словам, министерство с 2009 года мониторит закупки продовольствия от региональных товаропроизводителей бюджетными организациями Архангельской области и анализирует её по каждому бюджетному учреждению, городским округам и муниципальным районам, учреждениям министерств здравоохранения, образования, труда, занятости и социального развития.

Всего в Архангельской области закупать рыбу для питания могут 602 бюджетные организации — 133 дошкольных, 314 общеобразовательных, девять ПТУ, 45 детских домов, восемь школ-интернатов, 58 больниц, 17 психоневрологических интернатов, 18 центров обслуживания населения, уточнила Бажанова.

Отметим, что одним из способов увеличения добычи и потребления рыбы в РФ может стать ее закупка бюджетными организациями для своих столовых.