Беслан, Северная Осетия, , 17:55 — REGNUM В Северной Осетии пресечена деятельность подпольной оружейной мастерской. Задержан местный житель, промышлявший торговлей оружием. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении оружия и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщили 28 декабря в пресс-службе регионального управления МВД.

Оружие

Из подробностей расследования известно, что в ходе спецоперации задержан 56-летний житель города Беслана. Он пытался сбыть два сигнальных пистолета и охолощенный автомат. Оружие было переделано кустарным способом под стрельбу боевыми патронами.

В ходе обысков в месте проживания задержанного были обнаружены станки и различные приспособления для изготовления и переделки оружия из гражданских аналогов в боевое. В настоящее время расследование продолжается.

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