Москва, 28 декабря, 2021, 17:33 — ИА Регнум. В Москве на Сокольнической ветке метро запустили тематический поезд «Шахматы». Об этом 28 декабря сообщили в департаменте транспорта столицы.

(сс)zoosnow Шахматы

В каждом из пяти вагонов размещена информация об истории игры, развитии шахмат в Советском Союзе и России, главным именам в мировых шахматах, а также вдохновению, которое этот вид спорта дарит представителям творческих профессий. В поезде представлены любопытные сведения о шахматах в кино, изобразительном искусстве, театре, литературе, а также в жизни знаменитостей.

Поезд запустили совместно с мюзиклом «Шахматами» и известными мастерами игры.