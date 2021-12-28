Киев, 28 декабря, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Власти Украины официально зарегистрировали заявления от депутатов партии Порошенко «Европейская солидарность» (ПЕС) о государственной измене нынешнего украинского президента Зеленского, сообщила 28 декабря журналистам сопредседатель фракции ПЕС Ирина Геращенко.

«Евроинтеграция» Украины

По её словам, заявления депутатов Рады о государственной измене и финансировании терроризма Владимиром Зеленским и его приближёнными оофициально зарегистрированы в Госбюро расследований (ГБР), офисе генпрокурора и Службе безопасности (СБУ).

«Мы заранее сообщили руководству СБУ, что, согласно закону о статусе народного депутата, хотим записаться на неотложный депутатский прием — для того, чтобы передать заявление о совершении преступления. Такие же заявления наши коллеги передали в ГБР и офис генпрокурора на прошлой неделе, чтобы проинформировать о совершении преступления в энергетической сфере руководством государства, в частности Владимиром Зеленским», — сообщает 28 декабря пресс-служба партии Порошенко.

Геращенко также заявила, что окружение Зеленского виновно в том, что Украина ввергнута в энергетический кризис и закупает электроэнергию и уголь в России и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Петру Порошенко также было объявлено о подозрении в государственной измене, что не помешало ему выехать за пределы Украины.