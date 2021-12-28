Москва, 28 декабря 2021, 17:31 — REGNUM Для того, чтобы обеспечить рост ВВП России больше чем на 2,5%, нужно успокоить рынки и вернуть интерес зарубежным инвесторам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Рост экономики
Рост экономики
Peggy Marco

«Шансы, безусловно, есть. В первую очередь они зависят от развития экономических отношений с Китаем, странами ШОС, — сказал Чеглов. — Не менее важно стабилизировать отношения с ведущими странами Европы и США, успокоить рынки и вернуть интерес зарубежным инвесторам. При этом бороться с пандемией желательно без резких движений в экономической сфере, взвешенно подходить к возможному введению локдаунов и ограничений. При этом и страны-партнеры должны столь же взвешенно действовать в своей зоне ответственности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что за финансовую стабильность РФ придется заплатить темпами роста экономики.

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