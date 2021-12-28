Москва, , 17:31 — REGNUM Для того, чтобы обеспечить рост ВВП России больше чем на 2,5%, нужно успокоить рынки и вернуть интерес зарубежным инвесторам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Рост экономики Peggy Marco

«Шансы, безусловно, есть. В первую очередь они зависят от развития экономических отношений с Китаем, странами ШОС, — сказал Чеглов. — Не менее важно стабилизировать отношения с ведущими странами Европы и США, успокоить рынки и вернуть интерес зарубежным инвесторам. При этом бороться с пандемией желательно без резких движений в экономической сфере, взвешенно подходить к возможному введению локдаунов и ограничений. При этом и страны-партнеры должны столь же взвешенно действовать в своей зоне ответственности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что за финансовую стабильность РФ придется заплатить темпами роста экономики.

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