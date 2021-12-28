Бишкек, 28 декабря, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Киргизские власти отдали под застройку сельскохозяйственные угодья, расположенные в пригороде столицы Киргизии. Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее решение подписал сегодня, 28 декабря премьер-министр Акылбек Жапаров.

Mineconom.gov.kg Акылбек Жапаров

Высокопоставленный чиновник распорядился перевести 18 гектаров орошаемых пахотных земель Сокулукского района Чуйской области в категорию «земли населенных пунктов».

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В кабинете министров Киргизии утверждают, что сделано это «для строительства социальных объектов на территории Новопавловского сельского округа».

Какие именно объекты соцназначения киргизские власти собираются построить на этой территории, в правительстве Киргизии не уточнили.

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