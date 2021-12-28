Архангельск, 28 декабря, 2021, 17:30 — ИА Регнум. В Архангельской области в 2021 году загрузка мощностей рыбоперерабатывающих предприятий составила всего лишь 40%. Об этом ИА REGNUM заявила министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова.

Government.ru На рыбоперерабатывающем заводе

По её словам, береговой переработкой водных биоресурсов в регионе заняты пять крупных предприятий — «Архангельский траловый флот», ИП Дубинин, «Рыбокомбинат «Беломорье», «Архангельский опытный водорослевый комбинат», «Архангельский водорослевый комбинат» занимающийся только глубокой переработкой водорослей.

С 2021 года вышел на производственные мощности Рыбоперерабатывающий завод по переработке трески, пикши большой мощности в городе Архангельске, построенный в рамках инвестквот «Архангельского опытного водорослевого комбината». Загрузка завода составляет около 70% мощностей.