Краснодар, , 17:30 — REGNUM Российский футбольный клуб «Краснодар» предложил 32-летнему атакующему полузащитнику «Ромы» и сборной Армении Генриху Мхитаряну занять должность спортивного директора клуба после завершения карьеры футболиста. Об этом 28 декабря сообщило издание ArmSport.

Генрих Мхитарян © Photolure

Также сообщается, что стороны уже достигли устной договоренности.

Ранее сообщалось, что в подписании Генриха Мхитаряна заинтересован московский «Спартак», планирующий подписать армянского футболиста следующим летом.

В текущем сезоне Генрих Мхитарян принял участие в 23-х матчах за «волков» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Соглашение полузащитника сборной Армении с «Ромой» рассчитано до 30 июня 2022 года.