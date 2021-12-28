Краснодар, 28 декабря, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Российский футбольный клуб «Краснодар» предложил 32-летнему атакующему полузащитнику «Ромы» и сборной Армении Генриху Мхитаряну занять должность спортивного директора клуба после завершения карьеры футболиста. Об этом 28 декабря сообщило издание ArmSport.

Photolure Генрих Мхитарян

Также сообщается, что стороны уже достигли устной договоренности.

Ранее сообщалось, что в подписании Генриха Мхитаряна заинтересован московский «Спартак», планирующий подписать армянского футболиста следующим летом.

В текущем сезоне Генрих Мхитарян принял участие в 23-х матчах за «волков» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Соглашение полузащитника сборной Армении с «Ромой» рассчитано до 30 июня 2022 года.