Москва, , 17:30 — REGNUM Основной фактор, который сегодня может замедлить рост цен на жилье, — увеличение ставок по ипотеке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала прогнозы главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что «рост цен на жилье должен серьезно замедлиться».

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Спрос на ипотеку и рост стоимости квадратного метра в предыдущие годы был связан с льготной ипотекой, — отметила Кошелева. — После ее отмены в середине года застройщики сосредоточились на разработке индивидуальных предложений и программ для своих заемщиков. В условиях высокой конкуренции среди девелоперов и банков было сформировано много привлекательных для покупателей предложений с бюджетными доступными вариантами. Это позволило спросу и ценам на новостройки удерживаться на прежнем уровне. Основной фактор, который сегодня может замедлить рост цен на жилье — увеличение ставок по ипотеке вследствие роста ключевой ставки».

Как полагает Кошелева, пока этого не произошло люди будут стараться успеть приобрести жилье на прежних условиях, что, в свою очередь, не позволит снизиться ценам.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в РФ цены на стройматериалы могут вырасти на 15%, что повысит стоимость квадратного метра еще на 5%.

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