Бейрут, , 17:30 — REGNUM Взрыв прогремел поблизости от сирийской границы, в районе населённого пункта Джанта в Ливане, сообщает 28 декабря Al-Wataniya. Взорвались боеприпасы, хранящиеся на складе.

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На складе боеприпасов, принадлежащих «Хезболле», произошла детонация. Не известно, почему сдетонировали боеприпасы, о пострадавших пока нет информации.

Ранее El Nashra сообщил, что в Джанте были уничтожены хранившиеся на складе старые боеприпасы. Так ли это, ливанское руководство не сообщало.