Москва, , 17:29 — REGNUM Инфляция в России могла вырасти выше 20%, если бы не ужесточение денежно-кредитной политики Центрального банка РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если бы ЦБ РФ не ужесточил денежно-кредитную политику и не повысил ключевую ставку до 8,5% на текущий момент, то есть вероятность, что Россия могла бы повторить турецкий сценарий с официальной инфляцией выше 20%. Вероятнее всего, в первой половине 2022 года для сдерживания инфляции регулятору придется еще несколько раз повысить значение ключевой ставки. Вполне возможно, что до 9−10%», — сказала Кошелева.

По ее мнению, при отсутствии геополитических и внутренних экономических шоков текущий цикл повышений может завершиться не ранее середины 2022 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что инфляция в России не была бы существенно выше 8%, если бы ЦБ РФ отказался от ужесточения денежно-кредитной политики.

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