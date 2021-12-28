Москва, 28 декабря, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Инфляция в России могла вырасти выше 20%, если бы не ужесточение денежно-кредитной политики Центрального банка РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Если бы ЦБ РФ не ужесточил денежно-кредитную политику и не повысил ключевую ставку до 8,5% на текущий момент, то есть вероятность, что Россия могла бы повторить турецкий сценарий с официальной инфляцией выше 20%. Вероятнее всего, в первой половине 2022 года для сдерживания инфляции регулятору придется еще несколько раз повысить значение ключевой ставки. Вполне возможно, что до 9−10%», — сказала Кошелева.

По ее мнению, при отсутствии геополитических и внутренних экономических шоков текущий цикл повышений может завершиться не ранее середины 2022 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что инфляция в России не была бы существенно выше 8%, если бы ЦБ РФ отказался от ужесточения денежно-кредитной политики.