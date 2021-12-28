Москва, , 17:28 — REGNUM В России вложения в недвижимость все в большей мере становятся средством сохранения личных сбережений, а не извлечения доходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала информацию о том, что вложения в России в недвижимость оказались одной из самых выгодных инвестиций в 2021 году.

Недвижимость Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Вложения в жилье — наиболее понятная инвестиция для жителей РФ и была особенно востребована в условиях льгот по ипотеке, — сказала Воронкова. — Вложения в жилую недвижимость будут актуальны и дальше, если не рассчитывать на получение дохода от такой инвестиции по крайней мере в ближайшей перспективе. На фоне повышения ключевой ставки вложения в недвижимость в большей мере становятся средством сохранения личных сбережений, чем средством получения дополнительного дохода».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в России пройден пик цен на недвижимость.

Читайте ранее в этом сюжете: Набиуллина считает пик роста цен на недвижимость в России пройденным