Москва, 28 декабря, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Динамика курса биткоина слабо коррелирует с курсами других финансовых инструментов, которые порой серьезно зависят от экономических и геополитических факторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала информацию о том, что в России в 2021 году вложения в биткоин оказались одной из самых выгодных инвестиций.

Pxhere.com Биткоин

«Инвестиционный интерес к биткоину можно объяснить тем, что динамика его курса слабо коррелирует с курсами других финансовых инструментов, которые сегодня находятся в серьезной зависимости от экономических и геополитических факторов, — сказала Воронкова. — В условиях падения доверия к вложениям в традиционные валюты, невысокой доходности других финансовых активов вырос спрос на рисковые инвестиции, в том числе и на биткоин. А именно рыночная конъюнктура — ключевой фактор движения его стоимостного потенциала».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, есть ли шансы на рост котировок биткоина в 2022 году.