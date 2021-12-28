Нижний Новгород, , 17:26 — REGNUM Коллективный иммунитет населения Нижегородской области к коронавирусной инфекции достиг 60,5%, пишет «Стопкоронавирус.рф».

Флаг Нижегородской области Евгений Катышев

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По официальным данным, полный курс вакцинации от коронавируса прошли 1 млн 660 тысяч нижегородцев. Более 1 млн 753 тысяч жителей региона привились первым компонентом вакцины против COVID-19.

Тем не менее, Нижегородская область всё ещё не имеет статуса «региона свободного от коронавируса», поскольку не соответствует ему ни по одному из пяти критериев, включающих уровень заболеваемости, охват тестированием, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с аппаратами искусственной вентиляции лёгких и загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19.