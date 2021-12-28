Москва, 28 декабря, 2021, 17:26 — ИА Регнум. В 2022 году положение российских граждан вряд ли улучшится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

Нищета

«Отсутствие позитивной динамики ВВП нашей страны не может не вгонять в тоску. Уровень инфляции растет, товары и услуги дорожают. Доходы населения в связи с этим только падают. Положение граждан в 2022 году вряд ли улучшится. Процесс обнищания продолжится, — сказал эксперт. — При этом 60% экспортной выручки России поступает за счет поставок углеводородов. Газ взлетел в цене в восемь раз, нефть приблизилась к 80 долларам, металлы подорожали в два-три раза. Ежегодного безудержного роста цен быть не может, а это значит, что в 2022 году стоимость сырьевых товаров закономерно начнет падать. На основе чего расти ВВП нашей страны, ориентированному на оборот сырьевых товаров?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Головченко сравнил темпы роста ВВП России с аналогичными показателями других стран.