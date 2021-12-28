Москва, 28 декабря, 2021, 17:24 — ИА Регнум. По темпам роста ВВП Россия серьезно отстает не только от развивающихся стран, у которых традиционно высокие темпы роста, но и от развитых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал прогноз Центра макроэкономических исследований Сбербанка, согласно которому в 2022 году рост ВВП РФ составит 2,5%.

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«Напомню, в связи с пандемией в 2020 году ВВП РФ упал на 3,1%. А в 2021 году с учетом инфляции, находящейся в пределах 6%, ВВП всего лишь с незначительным увеличением вернулся к уровню 2019 года, то есть к прежнему размеру, не более того, — сказал Головченко. — Произошло закономерное восстановление экономики после тяжелого кризисного периода. Отмечу, в развитых странах ВВП растет медленно: население уже купило себе машины, квартиры, дачи и прочее, объемы его потребления снизились в связи с пресыщением, соответственно, и ВВП расти не с чего. Но даже ВВП развитых стран обгоняет показатели России. А ВВП развивающихся стран и вовсе в четыре-пять раз превышает ВВП РФ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что ждет экономику РФ в 2022 году.