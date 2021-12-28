Бишкек, 28 декабря, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Национальный банк Киргизии вновь провёл валютную интервенцию, продав на внутреннем рынке $69 млн 950 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора сегодня, 28 декабря.

Nbkr.kg Национальный банк Киргизии

Отметим, что это уже 15-я валютная интервенция с начала 2021 года. За этот период Нацбанк реализовал в общей сложности $699 млн 950 тысяч в целях поддержания курса национальной валюты республики.

В настоящее время установленный Национальным банком Киргизии официальный курс киргизской нацвалюты по отношению доллару США составляет 84 сома за $1.