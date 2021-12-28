Москва, 28 декабря, 2021, 17:23 — ИА Регнум. 28 декабря глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что руководство клуба не намерено отпускать 24-летнего аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе. Об этом также сообщало издание «Спорт-Экспресс».

Андрей Пронин ИА REGNUM Эсекиэль Понсе

Ранее сообщалось, что в подписании Эсекьеля Понсе заинтересован итальянский «Дженоа», который возглавляет Андрей Шевченко.

В текущем сезоне Эсекьель Понсе принял участие в одиннадцати матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. В сентябре футболист получил тяжелую травму, от которой продолжает восстанавливаться и на сегодняшний день.

Понсе перешел в «Спартак» 1 июля 2019 года из «Ромы» за 3 миллиона евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает аргентинца в 7 миллионов евро.