Калуга, , 09:08 — REGNUM Более 7,5 млн сеянцев и саженцев было высажено на 2,3 га калужского лесного фонда в 2021 году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Об этом 28 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Калужской области Владимира Жипу.

Калужские лесоводы Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

Большую часть работ (85%) за счет собственных средств выполнили арендаторы лесов. На остальных участках восстановлением лесов занимались специалисты региональной Лесопожарной службы и лесничеств. Им помогали высаживать сосны, ели и молодые дубки около шести тысяч волонтеров — участников акций «Сад памяти» и «Сохраним лес». Лидерами зеленого марафона стали Медынское, Калужское и Юхновское лесничества.

В настоящее время в регионе началась заготовка семян хвойников. Вручную с деревьев отбираются только нераскрывшиеся шишки коричнево-бурого цвета. Уже весной следующего года семена посеют в питомниках, а через два года посадочный материал будет пригоден для восстановления зеленых ресурсов области.

«Совместными усилиями нам удалось достичь хороших результатов и перевыполнить основной показатель регионального проекта по восстановлению лесов на 6%», — отметил Владимир Жипа.

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