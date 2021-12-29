Калуга, 29 декабря, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Более 7,5 млн сеянцев и саженцев было высажено на 2,3 тысячах га калужского лесного фонда в 2021 году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Об этом 28 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Калужской области Владимира Жипу.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Калужские лесоводы

Большую часть работ (85%) за счет собственных средств выполнили арендаторы лесов. На остальных участках восстановлением лесов занимались специалисты региональной Лесопожарной службы и лесничеств. Им помогали высаживать сосны, ели и молодые дубки около шести тысяч волонтеров — участников акций «Сад памяти» и «Сохраним лес». Лидерами зеленого марафона стали Медынское, Калужское и Юхновское лесничества.

В настоящее время в регионе началась заготовка семян хвойников. Вручную с деревьев отбираются только нераскрывшиеся шишки коричнево-бурого цвета. Уже весной следующего года семена посеют в питомниках, а через два года посадочный материал будет пригоден для восстановления зеленых ресурсов области.

«Совместными усилиями нам удалось достичь хороших результатов и перевыполнить основной показатель регионального проекта по восстановлению лесов на 6%», — отметил Владимир Жипа.