Санкт-Петербург, , 17:49 — REGNUM Предстоящее введение контроля сертификатов об иммунном статусе (QR-кодов) в некоторых сферах не станет критичным для бизнеса Санкт-Петербурга и не скажется на привлекательности города среди туристов, считает председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

«Активно путешествующие люди сейчас — это прошедшие вакцинацию. <…> Пандемия по-прежнему является вызовом, создает сложности при путешествиях, но они не являются критичными. <…> Пандемия нам диктует общие условия», — отметил Сергей Корнеев, слова которого 28 декабря приводит «Интерфакс».

Напомним, правительство Петербурга перенесло введение обязательных QR-кодов для посетителей предприятий общественного питания и объектов непродовольственной торговли с 27 декабря 2021 года на 2 января 2022 года. Ранее QR-коды были введены в театрах, музеях, кинотеатрах и концертных залах, при посещении спортивных и физкультурных объектов.

В настоящее в центре Петербурга некоторые магазины и рестораны пытаются привлечь к себе внимание посетителей, размещая плакаты с надписью «Без QR-кода», хотя официально в этих местах они действовать и не начали.

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