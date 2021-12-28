28 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter, нужны ли солнечные панели на крышах новых домов и почему их там все еще нет.

Джейн Спай, , 17:53 — REGNUM В Великобритании растут счета за электроэнергию во время климатического кризиса, а на новых домах все еще не устанавливают солнечные панели, которые могут генерировать электроэнергию бесплатно. В среднем расходы на газ и электричество у британцев увеличились на 400 фунтов, при этом, по прогнозам энергетического органа регулирования, в следующем году ожидается очередной скачок в цене. Правительство обещает сократить количество вредных выбросов в атмосферу и сделать страну «зеленее», но застройщики считают, что этого недостаточно, и просят больше помощи.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Многие пользователи считают солнечные панели бесполезными в погодных условиях Англии, энергии они производят довольно мало из-за пасмурной погоды, а обслуживать их слишком дорого.

Некоторые пользователи рассказали, что на их домах солнечные панели установлены, но они за них не платили, причем если бы за них нужно было доплачивать, они бы отказались от этого жилья.

Солнечные панели Saintfevrier

«На нашем доме шесть панелей на южной крыше. За 12 месяцев они вырабатывают энергии где-то на 150 фунтов. Хорошо, что мы за них не платили. Кто в здравом уме будет это делать, с такой-то прибылью», — отметил @robbo2107.

Часть комментаторов предложила сделать установку панелей обязательной на законодательном уровне, иначе застройщики так и будут говорить, что им недостаточно денег, кладя большую часть в карман.

«Они не обязаны, соответственно, и не устанавливают. Больше прибыли застройщикам», — написал @ManxMatti.

«Все очень просто, потому что правительство не санкционировало это. Это может стоит застройщикам больше, но если бы они были обязаны включать солнечные панели, тепловые насосы, ветряные электрогенераторы и зарядные станции для электромобилей, они бы нашли способ», — написал @bristolboudicca.

Ветряная электростанция (сс) Boke9a

«Я об этом уже несколько лет говорю. Нужно сделать их обязательными на всех новых зданиях», — прокомментировал @BleatingGreek.

В комментариях отметили, что правительству не выгодно обязывать застройщиков тратить больше денег на установку панелей, потому что они в сговоре с частью этих застройщиков.

«Застройщики — одни из самых крупных консервативных доноров, и они так боролись против этих мер несколько лет назад», — напомнил @Patrici46119638.

Ряд пользователей отметили, что панели не нужны, потому что люди и так не могут позволить себе покупку дома, когда очень нужно, а если еще и за панели доплачивать, можно разориться.

«Потому что большая часть людей едва может себе позволить их и без чертовых солнечных панелей», — написал @parkerrm39.

Комментаторы посоветовали обратить внимание на Шотландию, где большая часть новых построек оборудована солнечными панелями.

«Ни разу не упомянули Шотландию, где практически все новые дома идут с солнечными панелями», — написал @robertgall92.

Пользователи добавили, что на обычных домах часто не хватает места для большого количества солнечных панелей, которые реально будут заменять другие источники электроэнергии, поэтому их установка будет совершенно неоправданна.

«Хороший вопрос. Как минимум для домов с большими крышами, которые смотрят на юг. Учитывая это, стоит отметить, что большие крыши расположены на коммерческих зданиях», — прокомментировал @AviationVincent.

Часть комментаторов считает, что установка солнечных панелей — это не самый важный шаг на «зеленом» пути. По их мнению, сначала нужно строить правильные дома с теплоизоляцией.

«Их нужно строить правильно для начала. Многие их них не соответствуют требованиям о сохранении энергии», — отметила @suesustainable.

«Качество новых домов сомнительное, может случиться так, что перекладины на крыше не выдержат», — добавил @NigelJGardner52.

Некоторые пользователи рассказали, что представители застройщиков утверждают, что установка солнечных панелей невозможна, не объясняя причин. Тем не менее когда государству нужно, они делают что хотят.

«Я этот вопрос задавал экспертной группе на конференции по вопросам окружающей среды на новом стадионе Уэмбли сразу после того, как он открылся. Ответ был «все не так просто, сэр», — рассказал @JonMoon8.

«Министерство обороны построило новый квартал для армии в Уилтшире с солнечными панелями, 100 новых домов для представителей вооруженных сил, которые возвращаются из Германии, так что это вполне возможно», — отметила @CarolineTired.