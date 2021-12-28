Курган, , 17:19 — REGNUM В Курганской области за сутки обнаружено 145 новых случаев заражения коронавирусом, из них 57 зарегистрировано в Кургане. Об этом 28 декабря сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 148 случаев.

С начала пандемии в Курганской области на 28 декабря подтвердили 50 220 случаев заражения коронавирусом, вылечились 46 228 курганцев, скончался 996 человек (пятеро пациентов за последние сутки).

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