Барселона, Испания, , 17:19 — REGNUM 28 декабря на официальном сайте каталонской «Барселоны» сообщили, что защитники основной команды Хорди Альба и Даниэл Алвеш заболели коронавирусом. Футболисты отправлены на карантин.

Дани Алвес Sport-xl.org

Ранее сообщалось, что защитник «Барселоны» и сборной Франции Клеман Лангле также сдал положительный тест на коронавирус.

Вчера, 27 декабря, испанская газета Marca сообщила, что бразильский спортсмен Даниэл Алвеш задолжал испанской налоговой около 1 миллиона евро.

Даниэл Алвеш вернулся в «Барселоны» 12 ноября 2021 года, перейдя из «Сан-Паулу» на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Летом 2022 года бразилец будет переведен на другую должность в клубе.