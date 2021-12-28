Вашингтон, 28 декабря, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 4,5 были зарегистрированы в Южном Техасе 27 декабря, сообщает 28 декабря Reuters со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Angelo_Giordano Землятресение

Очаг землетрясения залегал на глубине 7,8 км. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

При этом землятресение произошло в Пермском бассейне, где находится крупнешие месторождение сланцевой нефти и газа. Это второе крупнейшее землятресение в Техасе за последние 10 лет.

После серии более мелких землятресений в последние месяцы, энергорегулятор штата установил лимит на объем сточных вод, которые нефте‑ и газодобывающие компании могут закачивать под землю.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 5,2 были зарегистрированы у побережья Соединенных Штатов 9 декабря.