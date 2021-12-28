Архангельск, , 17:17 — REGNUM В Архангельске началась ковид-вакцинация иностранных студентов. В списке — 175 студентов-иностранцев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Вакцинация Yarregion.ru

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В Северном Арктическом федеральном университете планируют провакцинировать более 400 студентов. Прививочная кампания проходит и в Северном госмедуниверситете — там привито уже 42 человека.

«Вакцинация от новой коронавирусной инфекции иностранных студентов — это первый этап. В следующем году мы продолжим прививать остальных граждан других стран, проживающих на территории области. Сейчас закупается порядка 400 доз для этих целей», — отметил глава регионального минздрава Александр Герштанский.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области выявили 247 носителей коронавируса.