Архангельск, 28 декабря 2021, 17:17 — REGNUM В Архангельске началась ковид-вакцинация иностранных студентов. В списке — 175 студентов-иностранцев, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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В Северном Арктическом федеральном университете планируют провакцинировать более 400 студентов. Прививочная кампания проходит и в Северном госмедуниверситете — там привито уже 42 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области выявили 247 носителей коронавируса.