Москва, , 17:15 — REGNUM Восстановление античной Триумфальной арки в одном из древнейших городов Сирии Пальмире начнётся в 2022 году, сообщил 28 декабря журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Пальмира. 2010 Bernard Gagnon

По его словам, техническая оценка нынешнего состояния этого культурного объекта уже закончена. Мизинцев напомнил, что Триумфальная арка Пальмиры была взорвана террористами осенью 2015 года.

«Проведена работа по технической оценке состояния разрушенных элементов арки, выполнены необходимые геологические изыскания, определены объем, состав сил и средств для предстоящих работ», — рассказал он.

«Особое внимание в совместной работе уделяется воссозданию объектов, представляющих историческую и культурную ценность. Так, в ходе совместного заседания штабов инициирован грандиозный исторический проект международного масштаба по реставрации Триумфальной арки Пальмиры, взорванной террористами осенью 2015 года, практическая реализация которого начинается с 2022 года», — рассказал Мизинцев.

Восстановление будет проводиться при поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», Министерства обороны России, Центра спасательной археологии (ЦСА) Института истории материальной культуры РАН и ряда иных научных организаций.

«Все работы проводятся с привлечением сирийских коллег и местного населения», — подчеркнул Мизинцев.

Транспортное обеспечение работ, логистические и охранные мероприятия при реализации этого проекта, выполняются силами Минобороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, сирийский город Пальмира считается одним из древнейших городов Ближнего Востока, по преданиям, основателем города был библейский царь Соломон.

Древние строения Пальмиры внесены в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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