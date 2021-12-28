Москва, , 17:14 — REGNUM Некоторые регионы России испытывают нехватку медицинских работников, сообщил 28 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Government.ru

«К сожалению, не везде хватает специалистов. И это ощущается даже в крупных городах. Но, конечно, больше всего в малых населенных пунктах и на селе. Врачи, фельдшеры, медсёстры, акушерки, которые туда приезжают, получают специальные выплаты до 1 млн рублей в зависимости от должности и района, а в дальневосточных субъектах размер ещё выше — может составить и два миллиона. Такая мера поддержки доказала свою эффективность», — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совет при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Глава правительства уточнил, что дополнительные средства на эти цели получат Мордовия, Тува, Алтайский край и Самарская область. При этом в 2022 году программу планируется продолжить.