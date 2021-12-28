Барселона, Испания, , 17:13 — REGNUM 21-летний фланговый нападающий «Манчестер Сити» и сборной Испании Ферран Торрес подписал контракт с каталонской «Барселоны» до конца сезона 2026/27. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба клуба.

Вчера, 27 декабря, Ферран Торрес успешно прошел медицинское обследование передо подписанием контракта.

«Барселона» заплатит «Манчестер Сити» 55 миллионов евро за трансфер испанского форварда. В текущем сезоне Торрес, выступая за «горожан», принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Ферран Торрес покинул «Валенсию» и перешел в «Манчестер Сити» 4 августа 2020 года за 28 миллионов евро. Transfermarkt оценивает футболиста в 45 миллионов евро.