Варшава, 28 декабря, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Преследуемый спецслужбами Белоруссии политолог Дмитрий Болкунец пригласил к публичному обсуждению белорусских проблем Наталью Кочанову — спикера верхней палаты Национального собрания постсоветской республики. Он предложил провести дискуссию в прямом эфире и обсудить, в частности, ситуацию в республике и проект новой белорусской конституции.

Дмитрий Болкунец Дмитрий Болкунец, политолог Белоруссия

Вынужденно находящийся в Варшаве эксперт отреагировал на приглашение преследующих его властей к публичному обсуждению проекта конституции и «актуальных проблем развития Белоруссии». Он опубликовал приглашение Кочановой на своём сайте, отметив: «Объективные данные показывают, что государственные телеканалы не пользуются популярностью в обществе. Поэтому предлагаю встретиться у меня на YouTube-канале, чтобы Вашу позицию смогли услышать сотни тысяч наших соотечественников».

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«Вы один из идеологов современного белорусского режима. У нас с Вами диаметрально противоположное видение на процессы, которые происходят в стране, — отметил Болкунец в послании Кочановой. — Я считаю, что Лукашенко и его ближайшее окружение привели страну к катастрофе, поставили Белоруссию на грань гражданской войны, лишили крова сотни тысяч жителей, устроили масштабные репрессии, которых республика-партизанка не знала со времен Второй мировой войны».

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«Вы в ежедневном режиме рассказываете о выдающихся достижениях современной эпохи, считаете, что убийства, аресты и увольнения граждан за их позицию необходимы для наведения порядка, отрицаете факты масштабных фальсификаций на выборах, игнорируете тотальные нарушения прав человека, закрываете глаза на коррупцию, содействуете международной изоляции страны», — констатировал Болкунец.

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