Чебоксары, 28 декабря, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Снос заброшенных зданий противотуберкулезного диспансера в Шумерле планируется начать в третьем квартале 2022 года. Решается вопрос с источником финансирования, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе чувашского отделения ОНФ.

Onf.ru Заброшенное здание противотуберкулезного диспансера в Шумерле в Чувашии

Речь идёт о трёх заброшенных зданиях Республиканского противотуберкулезного диспансера в Шумерле. Активисты обратили внимание на эту ситуацию ещё два года назад после жалоб жителей, отметив при этом, что проблема не решается семь лет: по данным активистов, учреждение было закрыто в апреле 2013 года из-за оптимизации в системе здравоохранения.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Чувашии, кандидат медицинских наук Елена Доманова отмечает, что подобные сооружения по степени потенциального риска заражения «относятся к самому высокому классу опасности» из-за живучести микобактерии туберкулеза. Между тем, по сведениям «фронтовиков», территория не была огорожена, поэтому летом там собиралась молодёжь, а зимой — бомжи, при этом рядом располагалась школа.

Общественники сообщают, что ни профильные органы власти, ни контрольно-надзорные органы «не реагировали на ситуацию».

В ОНФ сообщают, что министерство строительства Чувашии разработало смету для демонтажа строений с учётом соблюдения санитарно-эпидемиологических мер. Предварительно названы сроки сноса и утилизации — конец третьего квартала 2022 года. Также решается вопрос финансирования.

Onf.ru Заброшенное здание противотуберкулезного диспансера в Шумерле в Чувашии

«После длительной переписки, в течение почти двух лет, «фронтовикам» всё же удалось добиться от чиновников принятия конкретных решений: спрогнозированы расходы на демонтаж, утилизацию объекта и рекультивацию земли (15,3 млн рублей), рассмотрен вопрос о закреплении этих зданий за минстроем Чувашии «для проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий и сноса объектов». На днях пришёл ответ с установленными сроками сноса — до 1 октября 2022 года», — приводят в отделении комментарий члена регионального штаба Асхата Махмутова.