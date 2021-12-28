Вашингтон, 28 декабря, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Апелляционный суд США 7 января проведет слушания по делу о техасском законе об абортах. Коллегия рассмотрит просьбу штата вернуть рассмотрение закона в верховный суд штата, сообщает 28 декабря Reuters.

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Противники запрета абортов в Техасе утверждают, что слушания отсрочат разбирательство и приведут к новым задержкам.

Ранее в этом месяце Верховный суд США оставил в силе закон Техаса о запрете абортов после шести месяцев беременности, но разрешил продолжить рассмотрение исков против данной меры.

Тема абортов заняла видное место в повестке дня суда в 2021 году после того, как судьи согласились рассмотреть иск о запрете абортов в штате Миссисипи. Адвокаты штата обратились в суд с просьбой отменить основополагающий прецедент по делу Роу против Уэйда от 1973 года, который обеспечил конституционное право женщин на прерывание беременности.

Закон об абортах был принят в Техасе в сентябре, но позже его попытались оспорить представители медицинских клиник. Они подали иск в Верховный суд, который в последствии был отклонен. Позже был отправлен новый иск и сам президент США Джо Байден призвал Верховный суд отменить техасский закон.

Напомним, что данный закон запрещает аборты после обнаружения сердечной деятельности у плода, обычно это происходит на сроке около шести недель и до того, как некоторые женщины узнают о своей беременности.

С тех пор, как закон вступил в силу в начале сентября, техасские женщины начали обращаться в клиники в соседних штатах. Среди них есть пациентки в возрасте 12 лет. Отметим, что закон не делает исключений в случаях изнасилования или инцеста.