Москва, , 17:01 — REGNUM На страховые выплаты для медиков правительство РФ направит ещё 3,5 млрд рублей, сообщил 28 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Иван Шилов, ИА REGNUM

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«Мы направим ещё почти 3,5 млрд рулей на предоставление в следующем году страховых выплат медицинским работникам. Они назначаются в случае, если медик сам пострадает при оказании помощи пациенту с ковидом», — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.