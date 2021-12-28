Лима, , 17:06 — REGNUM Президент Перу Педро Кастильо 28 декабря ответит на вопросы прокурора Зораиде Авалоса по делу о политическом давлении с целью преждевременного повышения в звании военных чиновников. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Педро Кастильо Gob.pe

Президент будет давать показания в качестве свидетеля в предварительном расследовании, инициированном в отношении бывшего министра обороны Вальтера Айала Гонсалеса и бывшего секретаря президента Бруно Пачеко Кастильо. Они обвиняются в злоупотреблении властью и «покровительстве».

Кастильо должен будет объяснить свою связь с повышениями по службе пятерых офицеров. Бывший главнокомандующий сухопутными войсками Хосе Вискарра Альварес обвинил Кастильо в оказании давления с целью повысить офицеров до генералов и перевести их на службу в правительственный дворец. По словам Альвареса, выбранные президентом офицеры не рассматривались для повышения в звании в ближайшее время.

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