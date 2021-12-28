Минск, , 16:56 — REGNUM «Сегодня существует огромное количество домыслов, в большинстве своем созданных в сопредельных государствах, которые уже традиционно пытаются представить нашу страну и ее вооруженные силы не в лучшем свете», — заявил 28 декабря во время брифинга в минском Доме офицеров начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майора Олег Воинов.

ВС Белоруссии Mil.by

Выступая перед членами «Минской ассоциации военных атташе», а также атташе по вопросам обороны европейских государств, аккредитованным при минобороны Белоруссии по совместительству (с резиденциями в г. Москве и г. Киеве), Воинов сообщил: «В последнее время участились обвинения и громкие заявления отдельных должностных лиц о том, что Республика Беларусь является одним из так называемых «поставщиков» нестабильности в Восточноевропейском регионе. Причем, как ни странно, большая часть этих лиц располагается в государствах «пояса добрососедства». Это наши ближайшие соседи, которые вместо того, чтобы поддерживать и развивать взаимовыгодные контакты, занимаются открытым нагнетанием военно-политической обстановки в регионе, что никак не вяжется с понятием добрососедства».

Представитель белорусского министерства отверг предъявленные ранее обвинения официальному Минску в создании миграционного кризиса в приграничных со странами Евросоюза районах, отметив, что «обвинения Республики Беларусь в создании сложившейся ситуации на границе не выдерживают никакой критики». Как сообщает пресс-служба министерства, он заявил о недопустимости «чтобы на белорусское государство безосновательно лили грязь те страны, которые сами искусственно нагнетают обстановку и не предпринимают никаких попыток к разрешению ситуации, кроме стремления получить определенные политические, экономические и военные дивиденды от своих более могущественных партнеров».

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«Республика Беларусь не является ни источником, ни причиной этой ситуации. Об этом было уже неоднократно сказано на всех уровнях государственной власти. Кроме того, очевидно, что Республика Беларусь, исходя из географического положения и открытости, выступает лишь в качестве транзитного пункта на пути беженцев, а конечной точкой являются страны Европейского союза. Прежде всего, это Германия, Франция, Великобритания», — подчеркнул Воинов.

Согалсно официальному сообщению, в ходе мероприятия белорусскими военными были предоставлены сведения о ситуации на белорусско-польском и белорусско-литовском участках государственной границы. В частности, были показаны «видеоматериалы Государственного пограничного комитета, подтверждающие факты негуманного обращения с мигрантами со стороны представителей спецслужб сопредельных государств». По мнению минобороны Белоруссии, «первый шаг в направлении «разморозки» контактов, должны сделать те страны, которые инициативно прекратили сотрудничество с Вооруженными Силами Республики Беларусь».