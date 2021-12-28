Сыктывкар, , 16:56 — REGNUM В Коми произошло ДТП, в результате которого погибли 63-летняя женщина и восьмилетняя девочка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УГИБДД.Авария произошла сегодня, 28 декабря, в 11:00. 22-летний водитель «десятки» двигался со стороны Кирова в направлении Сыктывкара. На 711 км автодороги «Вятка» молодой человек выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo. Женщина и девочка, находившиеся на пассажирских сиденьях Volkswagen, от полученных травм скончались.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области накануне в ДТП погибла семья из трех человек.