Иерусалим, 28 декабря 2021, 16:55 — REGNUM Против планов американского руководства открыть в Восточном Иерусалиме консульство для палестинцев высказался израильский премьер-министр Нафтали Беннет, передаёт 28 декабря Kan.
Назвав Иерусалим столицей Израиля, Беннет сказал, что «это не столица другой страны».
По его словам, он не пытается обострить сложные вопросы на тему Палестины, поэтому отстаивает свою позицию в спокойной манере. Главное — результат, добавил Беннет.
Напомним, одним из предвыборных обещаний американского президента Джо Байдена было возвращение в Иерусалим посольства США в Палестине (генконсульство в Восточном Иерусалиме), упразднённого при его предшественнике Дональде Трампе.
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