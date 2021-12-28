Иерусалим, 28 декабря, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Против планов американского руководства открыть в Восточном Иерусалиме консульство для палестинцев высказался израильский премьер-министр Нафтали Беннет, передаёт 28 декабря Kan.

Dovereconomy Нафтали Беннетт

Назвав Иерусалим столицей Израиля, Беннет сказал, что «это не столица другой страны».

Беннет «Поэтому в Иерусалиме нет места для консульства для палестинцев».

По его словам, он не пытается обострить сложные вопросы на тему Палестины, поэтому отстаивает свою позицию в спокойной манере. Главное — результат, добавил Беннет.

Напомним, одним из предвыборных обещаний американского президента Джо Байдена было возвращение в Иерусалим посольства США в Палестине (генконсульство в Восточном Иерусалиме), упразднённого при его предшественнике Дональде Трампе.