Бишкек, 28 декабря, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Китай закроет киргизско-китайскую границу на период с 1 по 3 января 2022 года включительно. Об этом сообщили в пресс-центре пограничной службы Киргизии сегодня, 28 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Работа пунктов пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный» будет приостановлена на этот период в связи с празднованием Нового года.

С 4 января пограничные пропускные пункты возобновят работу, но при этом продолжат функционировать сугубо в соответствии с особым алгоритмом, предусматривающим перемещение только автотранспорта и грузов из Китая в Киргизию.