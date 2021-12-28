Кентукки, США, , 16:58 — REGNUM До 77 человек возросло число погибших от разрушительного торнадо в американском штате Кентукки. Об этом 28 декабря сообщает Reuters со ссылкой на заявление губернатора штата Энди Бешира.

Торнадо NOAA Photo Library

Ране издание сообщало о 74 погибших. Под воздействие торнадо попали 120 округов штата, торнадо не ослабевали на протяжении 360 км.

Среди городов самый большой урон стихия нанесла небольшому городу Мэйфилд, в котором проживают 10 тысяч человек. Здесь обрушилась крыша на свечном заводе, стихией полностью разрушены полицейский участок и пожарная станция. Пострадали множество жилых домов и комплекс административных зданий. Мэр города Кэти Стюарт О`Нан заявила, что люди находятся в растерянности, так как им негде ночевать, многие жители города также работали на разрушенном стихией заводе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден отправится в пострадавший от удара торнадо штат Кентукки.

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