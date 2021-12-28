Бишкек, , 16:52 — REGNUM Работающие в других странах киргизские трудовые мигранты за десять месяцев 2021 года прислали в Киргизию около $2 млрд 284,7 млн (167 млрд 312 млн рублей) денежных переводов. Такие данные приводит Национальный банк республики.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Эта сумма превышает объем денежных переводов за аналогичный период 2020 года более чем на $325,6 млн (23 млрд 848 млн рублей) или на 16,6%.

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Больше всего денег перевели на родину киргизстанцы из России — $2 млрд 229,6 млн (163 млрд 280 млн рублей) или 97,6% от общей суммы денежных переводов.

Это почти на $310,8 млн (22 млрд 757 млн рублей) или на 16,2% больше, чем годом ранее.

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