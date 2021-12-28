Бишкек, 28 декабря, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Работающие в других странах киргизские трудовые мигранты за десять месяцев 2021 года прислали в Киргизию около $2 млрд 284,7 млн (167 млрд 312 млн рублей) денежных переводов. Такие данные приводит Национальный банк республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Эта сумма превышает объем денежных переводов за аналогичный период 2020 года более чем на $325,6 млн (23 млрд 848 млн рублей), или на 16,6%.

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Больше всего денег перевели на родину киргизстанцы из России — $2 млрд 229,6 млн (163 млрд 280 млн рублей), или 97,6% от общей суммы денежных переводов.

Это почти на $310,8 млн (22 млрд 757 млн рублей), или на 16,2%, больше, чем годом ранее.

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