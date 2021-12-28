Штат Калифорния, США, , 17:02 — REGNUM Крупные американские компании нарушили закон штата Калифорния и ввели потребителей в заблуждение, выдавая пластиковые пакеты за эко-пакеты, которые можно переработать, сообщает 28 декабря Reuters.

Пластик

Значки на пластиковых пакетах в крупных магазинах ложно указывали на то, что материал может быть переработан, утверждает назначенная штатом комиссия.

Ране комиссия попросила Калифорнию приказать компаниям убрать значки со словами «переработка» с пластиковых пакетов в магазине.

Если приказ будет успешно действовать, в калифорнийских магазинах запретят продавать пластиковые мешки на кассах. Комиссия также собирается ввести подобные требования в отношении мягких конвертов и упаковочных материалов, а также пластиковых пленок на некоторых продовольственных товарах.

Комиссия штата Калифорния по рынкам вторичной переработки и переработке мусора на обочинах попросила генерального прокурора штата и регулирующий орган CalRecycle принять меры против незаконных маркировок, которые подрывают усилия штата по борьбе с загрязнением природы. Обманутые символами на пакетах, калифорнийцы по ошибке выбрасывают пластик в специальные эко-контейнеры, которые его не принимают. Как следствие, увеличиваются расходы компаний по переработке отходов, которые вынуждены вылавливать материал из потока мусора и ремонтировать оборудование.