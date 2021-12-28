Бишкек, 28 декабря, 2021, 16:43 — ИА Регнум. В 2021 году спортсмены из Киргизии смогли завоевать 416 медалей, в том числе 110 золотых, 106 серебряных и 200 бронзовых, передаёт госагентство «Кабар» сегодня, 28 декабря.

Цитата из м/ф «Ну. погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР Медаль есть!

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Киргизстанские атлеты за этот период приняли участие в 81 спортивно-массовом мероприятии республиканского уровня и в 126 международных соревнованиях и турнирах, среди которых 23 чемпионата мира и чемпионата Азии.

Отмечается, что наиболее яркими спортивными достижениями года для киргизских спортсменов стали завоёванные ими награды на международных турнирах по греко-римской борьбе и женской борьбе — на олимпийских играх Махмуд Акжолов и Айсулуу Тыныбекова завоевали «серебро», а Мээрим Джуманазарова смогла заполучить «бронзу».

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