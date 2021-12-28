Санкт-Петербург, , 16:50 — REGNUM В Санкт-Петербурге в перечень перехватывающих парковок, на которых можно оставить автомобиль, чтобы продолжить путь на общественном транспорте, добавились три новые парковки. Они расположены у станций метро «Рыбацкое», «Старая Деревня» и у железнодорожной станции «Царское Село», сообщили 28 декабря в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Парковка Jeffrey Smith

В общей сложности три локации обеспечили прибавку 247 парковочных места. При этом порядка 25 мест зарезервированы для бесплатной парковки автомобилей инвалидов и перевозящих их лиц.

Стоимость парковочного места для водителей составит 25 рублей/час. В случае, если транспортное средство будет припарковано с 06:01 до 20:00, а владелец воспользуется общественным транспортом, в котором оплатит проезд с помощью «Подорожника» и приложит эту же карту к кассе оплаты по возвращении, перехватывающей парковкой можно будет воспользоваться бесплатно. Важно успеть покинуть парковку до 23:59 текущих суток. Всё остальное время парковка работает платно по тарифу разового размещения автомобиля в размере 150 рублей.

Система перехватывающих парковок работает в Петербурге для разгрузки от транспорта центральных районов. Условия предоставления парковочных мест позволят сделать комфортным путь жителей пригородов и спальных районов.

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