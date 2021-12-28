Бишкек, 28 декабря, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Киргизии за 11 месяцев 2021 года изъяла более 3,5 тонны наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики сегодня, 28 декабря.

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При этом киргизские правоохранительные органы за этот период зарегистрировали 1 206 преступлений и проступков в сфере незаконного оборота наркотиков.

Также стало известно о том, что в январе — ноябре текущего года милиционеры задержали 13 иностранцев, у которых обнаружено и изъято более 670 кг наркотиков всех видов. В том числе четырёх граждан Таджикистана, четырёх граждан Узбекистана, трёх граждан России, одного гражданина США и одного гражданина Пакистана.