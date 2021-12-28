Кострома, , 17:29 — REGNUM Правительство направит 164,5 млн рублей на капитальный ремонт школ в Костромской и Ярославской областях. Распоряжение о выделении субсидий подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Костромская область подала заявку на выделение 94 млн рублей. За счёт этих средств в 2022 году планируется привести в порядок кадетский корпус в Костроме, здание Шулевской школы в Мантуровском районе и Хмелевскую школу Поназыревского района. В этих образовательных организациях обучается более 300 детей.

Ярославской области выделят 70,5 млн рублей. В следующем году регион отремонтирует 5 образовательных учреждений: три школы в Рыбинске, среднюю школу имени Мичурина в Даниловском районе и школу имени Карла Маркса в Некрасовском районе.

Всего в ближайшие два года 80 регионам России выделят 91,6 млрд рублей на оснащение и ремонт школ. На эти деньги будут обновлены более 2 тысяч учебных заведений страны.

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