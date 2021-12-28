Москва, , 16:39 — REGNUM Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на создание правовых основ для комплексной реализации правительственных гарантий, данных Союзу европейских футбольных ассоциаций (UEFA), и обеспечение проведения в Российской Федерации финального матча Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/22, передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря.

Футбольный мяч (сс) PIRO4D

Законопроектом определяются период, в ходе которого будет устанавливаться специальное регулирование (с 28 мая 2021 г. и по 31 декабря 2022 г.), а также субъекты организации и осуществления мероприятий финального матча.

Кроме того, предлагается установить особенности въезда в Российскую Федерацию, выезда из Российской Федерации, осуществления трудовой деятельности, обеспечения безопасности, транспортного обеспечения, защиты имущественных прав UEFA, размещения, распространения рекламы и осуществления торговой деятельности, использование символики финального матча, обеспечения добросовестной конкуренции в связи с осуществлением мероприятий финального матча, реализации входных билетов, регулирования радиочастотного спектра и государственного регулирования стоимости гостиничного обслуживания в связи с осуществлением мероприятий финального матча.

В правительстве РФ обратили внимание на то, что учтен положительный опыт законодательного регулирования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, а также указали на схожесть отношений по организации и проведению указанных соревнований.